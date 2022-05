Diocesi: Assisi, il “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis” assegnato a Ecobriqs Charcoal Briquettes

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

È stato assegnato a Ecobriqs Charcoal Briquettes – un gruppo di 15 persone con disabilità dalla diocesi di Pasig, nelle Filippine (Manila metropolitana) – il “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità” istituito dalla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino per “promuovere un rinnovamento dell’economia all’insegna dell’universale fraternità”. Ad annunciare il progetto vincitore è stato, sabato, il vescovo Domenico Sorrentino: “La premiazione di un progetto – ha detto – non esclude l’apprezzamento per la genialità apparsa in tante di queste iniziative. Il ‘Premio Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità’ è un premio simbolico, che vogliamo intendere anche come stimolante e generativo e per questo rilanceremo i progetti anche dal nostro sito. Complimenti a tutti i partecipanti e un grande grazie agli sponsor sostenitori che sono stati coinvolti in questa economia della fraternità”.

Il riconoscimento da 50mila euro andrà a sostenere le iniziative di Ecobriqs Charcoal Briquettes che coinvolge persone senza lavoro e poverissime, le quali – viene spiegato in una nota – “con l’aiuto della parrocchia hanno accolto l’invito della città: usando rifiuti, scarti, e, prima di tutto, le ninfee, producono – tramite una tecnologia rivoluzionaria – i bricchetti di carbone. Per lungo tempo la crescita incontrollabile delle ninfee ha rovinato i fiumi e altri sistemi di drenaggio nella città. Adesso, le piante diventano una fonte di energia con meno rischi per la salute, meno inquinamento, e senza la necessità di tagliare migliaia di alberi per produrre il carbone”. “È una vera ‘economia di fraternità’”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea che “con la collaborazione della parrocchia locale e la diocesi di Pasig, i fratelli con disabilità, che sono di solito esclusi, abbandonati sulle strade e senza lavoro, sono invece inseriti nella società e nella Chiesa tramite una formazione professionale e cristiana. Trovano un lavoro dignitoso con altri fratelli e sorelle per vivere con un sostentamento regolare una vita normale”.

“Questo premio – ha detto don Danilo Flores, sacerdote di origini filippine – è un riconoscimento dello sforzo di questa azienda, è un incoraggiamento a continuare nella produzione di energia pulita. Grazie al denaro verrà ampliato questo progetto, così che non soltanto 15 persone con disabilità ma anche persone che vivono nella zona possano riappropriarsi della loro dignità e vivere in modo produttivo”.

I promotori del Premio hanno anche deciso di sostenere Farm of Francesco con un contributo di 15.000 euro: è progetto frutto di Agriculture & Justice Village, uno dei villaggi di Economy of Francesco, che ha lo scopo di combattere la desertificazione del suolo attraverso lo studio di metodologie che permettono di coltivare la terra in maniera sostenibile, senza renderla sterile. Esperienze pilota sono state avviate in Nigeria e Brasile.