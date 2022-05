Papa Francesco: riceve in udienza il presidente della Macedonia del Nord e il primo ministro della Bulgaria

Sono durati circa 25-30 minuti, con 15-20 minuti di colloquio, gli incontri del Papa con il presidente del Governo della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski, e il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril Petkov. A renderlo noto è la sala stampa della Santa Sede, precisando che le due visite hanno avuto uno “status” un pò diverso da quelle di Capi di Stato e di governo, in quanto l’occasione è quella annuale della solennità dei Santi Cirillo e Metodio. Il Primo Ministro della Macedonia del Nord ha portato in dono una copia di una porzione dell’Eulogia di Clemente di Ocrida, un rosario in filigrana con perla di Ocrida e un disco con le opere di Vlatko Stefanovski. Il Primo Ministro della Bulgaria ha portato un presepe in panno di lana realizzato dal Centro “Natività di Cristo”, legato all’Esarcato Apostolico Cattolico di rito bizantino-slavo a Sofia, e un tappeto tradizionale Chiprovtsi. Doni del Papa per entrambi: la medaglia del pontificato, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, Il Documento sulla Fratellanza Umana, Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020 a cura della Lev e il volume su l’Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia.