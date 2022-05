Diocesi: Lodi, “sono 235 le famiglie in difficoltà che al 16 maggio hanno presentato la richiesta di aiuto al Fondo di solidarietà”

Continua l’impegno della diocesi di Lodi al fianco delle famiglie in difficoltà lavorativa ed economica. Secondo gli ultimi dati disponibili dal Fondo diocesano di solidarietà per le famiglie (aggiornati al 16 maggio 2022), informa “Il Cittadino” di Lodi, “sono 235 le domande arrivate al ‘nuovo’ Fondo di solidarietà della diocesi fortemente voluto dal vescovo Maurizio Malvestiti per sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare quelle colpite dalla crisi generata dall’emergenza coronavirus. Le richieste sono arrivate da tutti i vicariati della diocesi, segno evidente che – purtroppo – le conseguenze della pandemia si stanno facendo sentire sull’intero territorio lodigiano. Nelle ultime valutazioni del Fondo di solidarietà del 16 maggio sono state esaminate 7 domande. Di queste ne sono state approvate 6 con un’assegnazione complessiva di 6.200 euro”.

Le nuove domande possono essere presentate/inviate dai parroci alla Segreteria del Fondo di solidarietà (presso la Caritas Lodigiana, in via Cavour 31) in maniera continuativa, a questa: p.arghenini@diocesi.lodi.it.