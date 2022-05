Salone del Libro: Torino, oggi l’Asvis Live su pace, Europa e multilateralismo

Si terrà oggi, lunedì 23 maggio, alle 13.15, presso il Salone del Libro di Torino e in diretta streaming sui canali dell’Alleanza, l’Asvis Live “Il futuro dell’Europa, del multilateralismo e della pace. Guerra in Ucraina, crisi internazionale e prospettive dello sviluppo sostenibile”. L’evento, terza tappa di avvicinamento alla sesta edizione del Festival dello sviluppo sostenibile (4-20 ottobre), avrà l’obiettivo di approfondire il tema della risoluzione pacifica e costruttiva dei conflitti e di riflettere sul contesto internazionale nel quale l’Italia opera.

“La guerra in Ucraina ha rappresentato una drammatica battuta di arresto per l’azione multilaterale mirata alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile – spiegano i promotori –. Ma questa terribile crisi offre la necessità e l’occasione per ripensare il ruolo dell’Onu e delle sue agenzie, il possibile significato della rinnovata intesa tra Paesi che condividono i valori democratici, ma anche il rapporto di questi Paesi con le autocrazie; la necessità di mantenere comunque una forte relazione con i Paesi emergenti e in via di sviluppo per intensificare la lotta alla crisi climatica e per gli altri Obiettivi dell’Agenda 2030. Senza dimenticare la configurazione e il posizionamento dell’Unione europea per proporsi con un ruolo adeguato nel quadro internazionale”.

L’incontro intende offrire quindi una riflessione sulle sfide necessarie per proseguire comunque nell’impegno per uno sviluppo sostenibile e nell’attuazione dell’Agenda 2030 e per porre le premesse per la pace mondiale nonostante l’attuale drammatica situazione. Un’azione multilaterale mirata alla pace e al ripristino del primato assoluto dei diritti umani sulla forza, temi cruciali su cui già rifletteva un anno fa il Quaderno Asvis “Lettura ragionata dell’enciclica Fratelli tutti alla luce del Goal 16” oggi estremamente attuali.

La giornata inaugurerà inoltre l’apertura delle candidature agli eventi nel Festival. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito ASviS, sul sito del Festival, sulla pagina Facebook ASviS e sul canale YouTube ASviS.