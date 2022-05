Legalità: “Rinascere dalla mafia” di Toni Mira, un libro sulla reazione di Chiesa, istituzioni e società alle stragi

Nel 1992 la tragica morte dei giudici Falcone e Borsellino e, nell’anno successivo, la mafia stragista che cerca di terrorizzare l’intero Paese. La reazione di Chiesa, istituzioni e società alle stragi è raccontata nel libro dal titolo “Rinascere dalla mafia” di Toni Mira (ed. San Paolo), pubblicato in questi giorni. Dalla narrazione del giornalista emerge una mobilitazione di istituzioni (dal Parlamento ai magistrati alle forze dell’ordine), società civile (amministratori locali, associazionismo), Chiesa che hanno agito in sintonia: non solo per sconfiggere la “mafia militare”, ma anche per rianimare un popolo spaventato e offrire vie di civiltà, di legalità, di nuova economia e di valori condivisi. “Persino i familiari delle vittime hanno trovato voce e un loro ruolo, in questa battaglia. È la storia della rinascita dalla mafia: la vera celebrazione di questo anniversario importante”. Il volume presenta interviste a: Federico Cafiero de Raho, Giancarlo Caselli, Luciano Violante, Raffaele Cantone, don Luigi Ciotti, Giuseppe Di Lello, Matilde Montinaro, mons. Michele Pennisi, mons. Carmelo Ferraro.