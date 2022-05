Diocesi: Ariano Irpino, al via stasera 3 incontri formativi sull’oratorio

“Dopo i due anni di quasi fermo degli oratori estivi, vogliamo con audacia e spirito di servizio incoraggiare tutte le parrocchie a ripartire in estate con la bellissima esperienza dell’oratorio”, attraverso l’incontro “con alcuni tra i massimi esperti di oratorio per una riflessione a tutto campo, per fondare il nostro percorso su basi solide e continuarlo nel tempo”. La Pastorale giovanile della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia promuove una proposta formativa per oratori estive in tre appuntamenti, il primo dei quali stasera, alle 19, con don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Oratori milanesi. A don Stefano è chiesta una relazione “motivazionale” per “ricercare le motivazioni, con i sacerdoti e i responsabili, sul perché è ancora utile riproporre nelle parrocchie l’oratorio estivo e inventarsi così la possibilità di un’oratorio invernale che vada oltre la catechesi settimanale”. Don Guidi, nell’intervento dal titolo “Dall’esperienza lombarda costruire l’oratorio di oggi in diocesi”, passerà da un veloce excursus storico su come nasce l’oratorio e si stanzia nelle diocesi lombarde al concetto di oratorio, così “da individuare i pilastri fondamentali a cui anche noi siamo chiamati a rispondere per ri-fondare i nostri oratori, tra cui quella della ‘regìa’-coordinamento”.

Secondo appuntamento sempre stasera, alle ore 20, con don Federico Battaglia, direttore della Pastorale giovanile di Napoli, per “pensare l’oratorio come frutto di un progetto pedagogico e non attività estiva fine a se stessa, portandoci a conoscenza inoltre alle ipotesi organizzative e\o associative a cui bisogna rispondere”. La sua relazione avrà come titolo “La progettualità pedagogica in un oratorio senza ‘oratorio’”, con un evidente richiamo all’assenza di strutture ampie e\o adeguate a qualsiasi attività informale nei contesti parrocchiali.

Terzo appuntamento il 15 giugno, dalle ore 10, con un’intera giornata particolarmente dedicata agli animatori. Tra gli altri spunti, la relazione di don Claudio Avogadri, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, che parlerà dell’aspetto educativo nell’attività oratoriale. Titolo della relazione “Educare alla vita, educare alla fede”. “Obiettivo di questo incontro sarà formare gli animatori in particolare oltre che i responsabili, nell’accogliere il tempo estivo anche come occasione di aiuto ai più piccoli nel recuperare la vita relazionale all’aria aperta e alla spiritualità, non solo quindi come tempo di svago e divertimento estivo per se stessi”, spiega la diocesi.

Nella stessa giornata poi seguiranno la presentazione del tema “Batticuore” e alcuni laboratori e il mandato da parte del vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, mons. Sergio Melillo.