Diocesi: Bologna, mercoledì 25 dal sagrato della basilica di San Petronio la benedizione della Madonna di San Luca

Mercoledì 25 maggio, alle ore 17.15, l’immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata processionalmente, con la partecipazione del popolo, dalla cattedrale di San Pietro a piazza Maggiore davanti alla basilica di San Petronio dove, sul sagrato, sarà accolta dall’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi e dalle autorità cittadine per la tradizionale benedizione alla città e all’arcidiocesi. Successivamente l’immagine sarà portata sul crescentone, nel centro di piazza Maggiore, per ricevere l’omaggio dei bambini e dei ragazzi che, al termine, libereranno dei palloncini con una preghiera da affidare alla Madonna. Sono invitati particolarmente i fanciulli del catechismo e delle scuole paritarie. Parteciperanno anche i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”. Dal 1740, anno dell’elezione a Papa dell’arcivescovo di Bologna, card. Prospero Lambertini, la benedizione del mercoledì si estende anche a tutti i bolognesi ovunque si trovino nel mondo. Benedetto XIV, infatti, molto legato alla sua città natale, si inginocchiava ogni anno in direzione di Bologna per ricevere la benedizione per l’intercessione della Madonna di San Luca.

Domani, martedì 24, alle ore 17.30 mons. Giovanni Silvagni, vicario generale per l’amministrazione, celebrerà la messa per le consacrate e alle ore 21 don Davide Baraldi, vicario episcopale per il laicato, la famiglia e il lavoro, presiederà la recita del rosario. Giovedì 26, solennità della Beata Vergine di San Luca, alle ore 10 nella cripta si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato dal teologo mons. Severino Dianich, e alle 11.15 in cattedrale l’arcivescovo presiederà la messa col presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Alle ore 21 mons. Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario arcivescovile, guiderà la preghiera del rosario che sarà recitata anche venerdì 27 alla stessa ora da don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità.

La cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 22.30 e si potrà accedere indossando la mascherina.

Per l’intera settimana di permanenza della Madonna di San Luca in città vi sarà la diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La messa delle ore 10.30 di domenica 29 sarà trasmessa anche in diretta da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e da Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre) che trasmetterà pure gli appuntamenti settimanali in cattedrale.

In questi giorni vi è anche la distribuzione speciale del settimanale “Bologna Sette”, inserto domenicale di “Avvenire”, con l’intervista all’arcivescovo sul messaggio di quest’anno della solennità della Madonna di San Luca.