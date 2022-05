Libri: pubblicato il volume “Famiglie in azione, un mosaico di vita” per l’incontro mondiale

Da giovedì 26 maggio sarà in libreria e negli store online il contributo editoriale del Movimento Famiglie Nuove (Movimento dei Focolari) al X Incontro mondiale delle famiglie (Roma 22-26 giugno 2022). Si intitola “Famiglie in azione, un mosaico di vita. Esperienze di famiglie di tutto il mondo su Amoris Laetitia” (ed. Città Nuova), a cura di Sergio Pellegrini, Maria Caporale e Gianni Salerno con la prefazione di don Marco Vianelli. Il volume, raccogliendo da tutto il mondo quadri di vita familiare in cui quei valori sono custoditi e testimoniati, vuole essere una risposta vitale all’esortazione del Papa e una conferma che dove c’è reciprocità d’amore è possibile affrontare anche le sfide più impegnative. Dentro una sintetica cornice che ripropone capitolo per capitolo i punti essenziali affrontati dal Papa nell’Amoris Laetitia, si susseguono 55 storie di famiglie impegnate nel quotidiano a vivere e testimoniare l’amore evangelico di fronte alle sfide socio-culturali del presente: crisi di coppia, fedeltà coniugale, disabilità, difficoltà economiche e disoccupazione, impegno educativo, omosessualità, invecchiamento, adozione, ecc.