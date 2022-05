Diocesi: Modena, domani si presentano gli eventi per la beatificazione di don Luigi Lenzini

Domani, martedì 24 maggio, alle 10.45, il Comitato per la beatificazione del venerabile servo di Dio don Luigi Lenzini illustrerà i dettagli della celebrazione in programma a Modena sabato 28 maggio in piazza Grande, alle 16, presieduta dal prefetto della Congregazione delle Cause dei santi e delegato pontificio, card. Marcello Semeraro, e le iniziative in programma nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. Il martirio del venerabile servo di Dio don Luigi Lenzini, ucciso in odio alla fede nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1945 a Crocette, è stato riconosciuto da Papa Francesco il 27 ottobre 2020. La conferenza stampa di presentazione della beatificazione di don Luigi Lenzini si svolgerà nella sala multimediale della Città dei Ragazzi, in via Tamburini 96, a Modena.