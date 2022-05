Diocesi: Messina, le celebrazioni per la festa della Madonna della Lettera

Con le celebrazioni di mercoledì 25 maggio iniziano i festeggiamenti in preparazione alla solennità di S. Maria della Lettera, patrona della città di Messina e patrona principale dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. In particolare, alle 17.30 saranno recitati Rosario e Novena. Alle 18.15, la celebrazione eucaristica. Il triduo sarà presieduto dal vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro. L’arcivescovo Giovanni Accolla, presiederà i Vespri solenni, giovedì 2 giugno alle 19.30. Venerdì 3 giugno, giorno della solennità, si terrà, alle 11, il solenne pontificale presieduto da mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo emerito di Siracusa, alla presenza del clero, dei fedeli, delle autorità civili e militari. Alle 18.30, poi, si la processione per le vie cittadine.