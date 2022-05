Famiglia: Acli, domani a Mantova un incontro sulla paternità a partire dalla “testimonianza di San Giuseppe nella lettera Patris Corde”

Domani 24 maggio a Mantova, alle 20.45, presso il Teatro-Chiesa di Santa Maria del Gradaro, via Gradaro 42, si terrà il convegno “Diventare tutti padri. La testimonianza di San Giuseppe nella lettera Patris Corde”, settimo appuntamento di un ciclo seminariale promosso dalle Acli che parte dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e dalla lettera apostolica “Patris Corde” per proporre una riflessione spirituale, culturale e sociale sul ruolo della famiglia, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno.

In questo settimo incontro del ciclo sarà affrontato il tema della paternità. “San Giuseppe – evidenzia una nota delle Acli – non è un personaggio secondario: ha la missione di custodire gli altri, di ascoltarli, di fare loro spazio. È una figura sempre presente ma discreta, che mostra attenzione e delicatezza nei confronti di Maria e del figlio Gesù e si adopera creativamente per fare il bene. Rammenta a tutti che padre si diventa non perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. In questo mondo, che è in cerca di una paternità autentica in famiglia, nella Chiesa e nella società, la lettera apostolica ‘Patris Corde’ di Papa Francesco offre interessanti e incoraggianti spunti di riflessione”.

L’evento si aprirà alle 20.45 con l’introduzione di Lidia Borzì, componente della Presidenza nazionale Acli con delega alla Famiglia e agli Stili di vita, e i saluti di Chiara Sortino, assessore a Politiche e Servizi per la famiglia e genitorialità del Comune di Mantova. A seguire ci saranno la riflessione di don Alessandro Franzoni e la conclusione di Enrica Perini, presidente provinciale delle Acli di Mantova.

L’appuntamento seminariale è organizzato dalle Acli nazionali in collaborazione con le Acli di Mantova e il coinvolgimento della diocesi di Mantova e del Forum delle famiglie mantovano. Per l’iniziativa è stato concesso l’utilizzo del logo del Dicastero della Famiglia del Vaticano, quello ufficiale del X Incontro mondiale delle famiglie e il patrocinio dell’Ufficio nazionale per la Famiglia della Cei.