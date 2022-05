Papa Francesco: Regina Caeli, “la Chiesa in Cina possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vicinanza spirituale” ai fedeli cinesi. Ad esprimerla, dopo il Regina Caeli di ieri, è stato il Papa. “Seguo con attenzione e partecipazione la vita e le vicende di fedeli e pastori, spesso complesse, e prego ogni giorno per loro”, ha assicurato Francesco: “Vi invito ad unirvi in questa preghiera, affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale ed esercitare la sua missione di annuncio del Vangelo a tutti, offrendo così anche un positivo contributo al progresso spirituale e materiale della società”.