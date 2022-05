Strage di Capaci: Draghi, “far rivivere il senso più profondo dell’eredità di Falcone nella lotta alla criminalità organizzata e nella ricerca della verità”

“Grazie al coraggio, alla professionalità, alla determinazione di Falcone, l’Italia è diventato un Paese più libero e più giusto. Falcone e i suoi colleghi del pool antimafia di Palermo non hanno soltanto inferto colpi decisivi alla mafia. Il loro eroismo ha radicato i valori dell’antimafia nella società, nelle nuove generazioni, nelle istituzioni repubblicane”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Ricordandoli “con profonda commozione”, il premier ha evidenziato che “la loro memoria è forte, viva, universale”. “Oggi – ha aggiunto Draghi – dobbiamo continuare a far rivivere il senso più profondo dell’eredità di Falcone, nella lotta senza quartiere alla criminalità organizzata e nella ricerca della verità. Lo dobbiamo ai loro cari e ai cari di tutte le vittime dello stragismo mafioso”.