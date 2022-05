Festival di Cannes: Unesco, domani tavola rotonda per promuovere e valorizzare il cinema africano

Un’importante tavola rotonda per promuovere l’industria cinematografica africana è in programma domani, 24 maggio, a Cannes, in occasione della 75ª edizione del Festival internazionale del cinema. Ad organizzarla è l’Unesco per evidenziare il grande potenziale di sviluppo dell’industria cinematografica africana e le iniziative dell’Organizzazione a sostegno. “Il cinema è eccezionalmente vario e creativo nel continente africano, con una nuova generazione di professionisti altamente impegnati e di talento. Se stanno emergendo riforme nazionali a sostegno di questo settore, devono essere rafforzate da impegni regionali e internazionali. Il cinema africano ha bisogno della cooperazione internazionale per essere realizzato e sviluppato: questo è l’appello che lanceremo a Cannes con il direttore generale Audrey Azoulay”, ha affermato Ernesto Ottone R., assistente dei Azoulay. Ad inaugurare l’evento la stessa Azoulay. Interverranno Emira Ben Saad, coordinatrice generale del Progetto Sentoo, Centro nazionale per il cinema e l’immagine, Tunisia; Cecilia Cenciarelli, coordinatrice generale dell’African Film Heritage Project, The Film Foundation di Martin Scorsese; Naomi Kawase, regista e ambasciatrice di buona volontà Unesco per le industrie culturali e creative; Laza, regista e presidente dell’Alleanza panafricana di sceneggiatori e registi (Apaser); Alex Moussa Sawadogo, delegato generale del Pan African Film and Television Festival (Fespaco).

Nel corso dell’incontro verrà presentato il recente report Unesco “The Film Industry in Africa: Trends, Challenges and Opportunities for Growth”, un’analisi rivoluzionaria dei dati sull’industria cinematografica e audiovisiva di 54 Paesi africani. La pubblicazione mostra che l’industria cinematografica africana potrebbe potenzialmente quadruplicare il numero di posti di lavoro nel settore da 5 milioni di persone a 20 milioni.

Tra le iniziative degne di nota la partnership Uneswco e Netflix, Reinvented African Folk Tales, la residenza Unesco/Nara per giovani cineaste africane, sotto la supervisione della regista di fama internazionale Naomi Kawase.