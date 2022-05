Commissione Ue: Dombrovskis, “Grecia, Italia e Cipro continuano a presentare squilibri macroeconomici eccessivi”

(Foto SIR/Commissione europea)

“Dobbiamo rimanere sulla buona strada per attrezzare le nostre economie per il futuro, rendendole più resilienti e realizzando le transizioni verde e digitale”, ha osservato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, nell’illustrare gli elementi chiave del Semestre europeo. “Una lezione fondamentale che abbiamo imparato da questa guerra è che abbiamo urgentemente bisogno di porre fine alla dipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi. La nostra risposta è il piano RePowerEu”, presentato la scorsa settimana dalla presidente von der Leyen. “Diversificherà il mix energetico dell’Ue, allontanandosi dal gas naturale russo. Contribuirà ad accelerare la sostituzione dei combustibili fossili con l’energia rinnovabile”. Ha poi aggiunto: “Stiamo affrontando una maggiore incertezza e forti rischi al ribasso per le prospettive, quindi proponiamo di mantenere la clausola di salvaguardia generale nel 2023 e di disattivarla a partire dal 2024”, ovvero la temporanea sospensione delle regole del Patto di stabilità. La Commissione non intende avviare nuove procedure per i disavanzi eccessivi in questa fase. Il commissario è poi passato agli squilibri macroeconomici che, ha detto, “stanno gradualmente arretrando. I livelli del debito pubblico e privato stanno diminuendo da livelli elevati. Ma l’impatto del Covid-19 non è ancora del tutto assorbito e nuovi rischi stanno aumentando”. Infine: “Grecia, Italia e Cipro continuano a presentare squilibri eccessivi. Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia continuano a presentare squilibri. Sono lieto di annunciare che Irlanda e Croazia non presentano più squilibri”.