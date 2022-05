Evangelizzazione: Prato, stasera si presenta il metodo Alpha

A Prato la prima presentazione ufficiale del metodo Alpha in Toscana, uno strumento di evangelizzazione per le parrocchie. A illustrarlo sarà il responsabile nazionale di Alpha Italia, Alessandro Sona. L’appuntamento è per la serata di oggi, lunedì 23 maggio, alle 21, nella parrocchia della Sacra Famiglia, in via Papa Giovanni XXIII 2, a Prato.

Alpha è uno strumento gratuito, provato ed efficace che aiuta le parrocchie a far crescere una comunità di discepoli missionari, pronta a raggiungere e sostenere le persone, specialmente quelle al di fuori o ai margini della Chiesa.