Guerra in Ucraina: “Contatta l’Unione europea”, informazioni per chi fugge dalla guerra. Servizio on line e telefonico

“Contatta l’Unione europea”: si chiama così il servizio on line della Commissione per chi ha bisogno di informazioni: il servizio è stato reso disponibile anche in russo e in ucraino, per assistere coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina. Da oggi, è attivo però anche un numero di telefono, per ottenere informazioni e assistenza. “Il Centro di contatto Europe Direct dalla fine di marzo risponde alle domande che vengono sottoposte via posta elettronica” all’Ue, spiega una nota da Bruxelles, ma da oggi si potranno porre le proprie domande anche telefonicamente. Le domande più frequenti riguardano ovviamente le condizioni di ingresso e di viaggio nell’Ue, l’accesso a diritti e opportunità come l’istruzione, il lavoro o l’assistenza sanitaria. All’interno dell’Ue si può chiamare il numero 00 800 6 7 8 9 10 11, dove il servizio è gratuito, mentre se si è fuori Ue occorre chiamare lo +32 22 99 96 96 (a tariffa standard internazionale).