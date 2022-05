Diocesi: mons. Lomanto (Siracusa), “l’incontro con Gesù è il fondamento di ogni pace che deve regnare nei cuori e nelle famiglie”

“Il desiderio di tutti era quello di stringersi attorno alla nostra patrona per vivere questo dono di grazia, ringraziare il Signore e affidarci all’intercessione di santa Lucia”. Lo ha affermato sabato l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, in occasione della festa del Patrocinio di Santa Lucia, che avrebbe dovuto tenersi domenica 8 maggio ma che è stata rinviata per via delle condizioni meteo avverse. “Grazie per quanto abbiamo vissuto, per avere implorato il dono della pace e quasi superato il terribile triste momento della pandemia”, ha proseguito l’arcivescovo. “Ci affidiamo al suo patrocinio per potere andare avanti e crescere nel senso del bene comune e della santità della nostra vita”, ha sottolineato mons. Lomanto, ammonendo: “La pace vera è quella che ci offre il Signore. Gesù ci dice ‘io vi do la pace ma non come la dà il mondo’. Dobbiamo cercare la pace del cuore che viene dall’incontro con Gesù che è il fondamento di ogni pace che deve regnare nei nostri cuori e nelle nostre famiglie”.