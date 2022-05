Innovazione e cultura: Cnr, domani a Roma l’evento “Xperience – La tecnologia incontra l’arte”

Si terrà il 17 maggio a Roma, a partire dalle 16 nella cornice del Museo nazionale romano – Palazzo Massimo alle Terme – l’evento “Xperience – La tecnologia incontra l’arte” promosso dalla Fondazione Cotec e dall’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispc), con l’obiettivo di comunicare e promuovere la cultura attraverso l’uso innovativo delle tecnologie e avvicinare il grande pubblico al patrimonio artistico e culturale. Rappresentanti del mondo della ricerca, dell’impresa e dei più importanti poli museali e archeologici italiani si interrogheranno sul ruolo giocato dalla ecnologia digitale nel superare il concetto di “museo reliquia”. Ad aprire l’incontro Stéphane Verger, direttore del Museo nazionale romano; Luigi Nicolais, presidente Fondazione Cotec; Costanza Miliani, direttrice del Cnr-Ispc; Marianna Simeone, delegata del Québec in Italia. Durante l’evento sarà presentato il Rapporto Cotec “Innovazione e cultura”, prodotto dalla Fondazione in collaborazione con il Cnr-Ispc (la pubblicazione è liberamente fruibile alla fine del meeting, sul sito web https://cotec.it/it_IT/). “L’analisi del Rapporto – si legge in un comunicato – mira a rispondere alle esigenze rinnovate del mondo culturale rispetto all’utilizzo delle tecnologie, analizzando e dividendo per tecnologia/servizio utilizzato, alcuni casi studio nazionali relativamente all’uso delle tecnologie in ambito museale ed archeologico e in riferimento alla comunicazione e alla fruizione del bene culturale, individuandone lo stato d’arte, le eccellenze e le possibili strategie da mettere in campo”.