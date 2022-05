Libri: Ledha, il 19 si presenta a Milano “A Sua immagine? Figli di Dio con disabilità”

Si svolgerà giovedì 19 maggio, alle 10, nella sede di Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità, a Milano, la presentazione del volume “A Sua immagine? Figli di Dio con disabilità”.

Promosso da Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità, a cura di Alberto Fontana e Giovanni Merlo, il libro è una riflessione polifonica di voci autorevoli che, dal loro osservatorio privilegiato e al di là della loro esperienza religiosa, vogliono stimolare il dibattito. Sullo sfondo anche le ultime parole di Papa Francesco quando, in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità, ha teso la mano verso l’abbattimento della barriera del “loro” per un più inclusivo “noi” e per una più autentica “cittadinanza piena”.

Intervengono Giovanni Merlo, direttore Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità; Alberto Fontana, presidente Centri Clinici Nemo e consigliere Ledha; Justin Glyn, sacerdote, praticante avvocato e docente di Diritto canonico al Catholic Theological College di Melbourne (Australia); padre Giuseppe Bettoni, fondatore e presidente di Arché; Virginio Colmegna, presidente Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”; suor Veronica Donatello, responsabile Cei per la pastorale delle persone con disabilità; Ilaria Morali, professore di Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana; Salvatore Nocera, dirigente della Federazione italiana superamento handicap e fondatore del Movimento apostolico ciechi; Giacomo Panizza, fondatore della comunità Progetto Sud e docente presso l’Università della Calabria; Matteo Schianchi, storico e ricercatore presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca; Vittorio Scelzo, pastorale delle persone con disabilità del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita; Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas e componente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.