Diocesi: San Benedetto del Tronto, l’incontro “La concezione cristiana dell’aldilà” chiude corso Gris su nuovi movimenti religiosi alternativi

Sarà dedicato a “La concezione cristiana dell’aldilà” l’incontro con cui si concluderà il corso di formazione on line organizzato dal Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris) della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e che ha visto la partecipazione di persone da tutta Italia, molte delle quali sono docenti. L’appuntamento è in programma per mercoledì 18 maggio, con inizio alle 21.15; dopo i saluti del vescovo diocesano, mons. Carlo Bresciani, interverrà don Lorenzo Bruni, parroco del duomo di Montalto, una delle due concattedrali della diocesi di San Benedetto del Tronto, e direttore della Scuola diocesana di Formazione teologica. L’incontro sarà moderato da Francesca Benigni.

“Il Credo cristiano, professione della nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e nella sua azione creatrice, salvifica e santificante, culmina nella proclamazione della risurrezione dei morti alla fine dei tempi, e nella vita eterna”, afferma Giancarla Perotti del Gris, sottolineando che “questa ultima tematica escatologica è un completamento all’argomento trattato, la settimana scorsa cioè la Reincarnazione che ha radici buddiste e induiste, mentre la risurrezione della carne è una dottrina escatologica professata dalle religioni cristiane, che sostiene che alla fine dei tempi, con il Giudizio universale, tutti i corpi dei defunti risusciteranno e si ricongiungeranno alle rispettive anime”.