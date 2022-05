Ucraina: Ac Ravenna, al via stasera tre momenti di preghiera per la pace. Si reciterà l’Akathistos

È in programma per la serata di oggi, lunedì 16 maggio, il primo momento di preghiera per la pace in Ucraina promosso dall’Associazione Cattolica diocesana di Ravenna-Cervia. Ad ospitarlo, con inizio alle 20.45, sarà il monastero Santo Stefano delle carmelitane, in via Guaccimanni 44. I successi appuntamenti, lunedì 23 e 30 maggio, con inizio sempre alle 20.45, saranno rispettivamente al santuario Santa Maria del Torrione, sede della casa famiglia “Don Oreste Benzi”, e in piazzetta Serra, davanti all’immagine della Madonna delle Lacrime presente sul muro esterno del giardino botanico Rasponi.

In tutte e tre le occasione, insieme alla comunità ucraina presente a Ravenna, verrà recitato, oltre al Rosario, l’Akathistos, un inno mariano dell’antichità che la Chiesa ortodossa dedica alla Madre di Dio.