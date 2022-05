Diocesi: Padova, al via il Sinodo della Chiesa locale. Domani conferenza stampa con il vescovo Cipolla

La Chieda di Padova si appresta ad aprire solennemente il Sinodo diocesano, al termine di un anno di preparazione avviato un anno fa – il 16 maggio 2021 – con la celebrazione di indizione. “In questo anno – viene spiegato in una nota – è stato fatto un lavoro capillare di incontro e ascolto attraverso gli spazi di dialogo e il lavoro della segreteria e della commissione preparatoria impegnata nell’individuare i ‘temi’, materia del Sinodo diocesano della Chiesa di Padova. Ora che i temi sono stati individuati si sta per entrare nella celebrazione del Sinodo diocesano – un evento unico e un’esperienza di portata ‘storica’ per la Chiesa di Padova – che a breve vivrà un momento di solenne apertura”.

Nel corso di una conferenza stampa in programma nella mattinata di domani, martedì 17 maggio, alle 12, nella veranda del Vescovado presso la Curia temi e celebrazione di apertura del Sinodo diocesano saranno illustrati dal vescovo Claudio Cipolla, da don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale e membro della Segreteria del Sinodo, da Maristella Roveroni, segreteria del Sinodo, e da un membro della Commissione preparatoria.