La Fondazione Caritas Livorno promuove per domani, martedì 17 maggio, un’intera giornata dedicata alla prevenzione e all’informazione su problemi della salute. In particolare, dalle 9.30, sarà possibile sottoporsi presso i locali di via La Pira 9 a visite di screening per la prevenzione delle malattie legate alla perdita cognitiva, effettuate dal dott. Alfonso D’Apuzzo, e a visite di screening sulla corretta alimentazione, effettuate dalla dott.ssa Anjalica Arcangioli.