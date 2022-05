Ue-Stati Uniti: Von der Leyen e Biden, “stretta cooperazione per affrontare le sfide tecnologiche e commerciali globali”

“L’Ue e gli Stati Uniti hanno riaffermato oggi la loro stretta cooperazione per affrontare le sfide tecnologiche e commerciali globali in linea con il loro comune impegno a favore della democrazia, della libertà e dei diritti umani”: questo in estrema sintesi lo spirito di quanto emerso dalla seconda riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) che si è svolta a Parigi. Nato a giugno 2021, il Ttc Usa-Ue ha lo scopo di “definire le regole di marcia per un’economia del XXI secolo e per una tecnologia digitale ed emergente in rapida evoluzione”. A conclusione dei lavori odierni, una dichiarazione della presidente Ursula von der Leyen e del presidente Joe Biden, dice che, “in meno di un anno, il Ttc è diventato un pilastro della cooperazione transatlantica” e ha aiutato ad “accrescere le nostre relazioni bilaterali commerciali e di investimento; a risolvere gli ostacoli esistenti ed evitare nuove barriere commerciali, contrastando al contempo le pratiche distorsive; a rispondere uniti all’aggressione russa in Ucraina”. Nella dichiarazione i due presidenti sostengono quanto deciso alla riunione rispetto a “nuove iniziative su catene di approvvigionamento, sicurezza alimentare, controlli sulle esportazioni, tecnologie emergenti, infrastrutture digitali, commercio e molto altro”.

A uscirne rafforzati da questa stretta concertazione saranno “i nostri valori condivisi e la nostra competitività globale” ma anche “i lavoratori e le famiglie su entrambe le sponde dell’Atlantico”, dicono ancora i presidenti. Il Ttc, che funziona attraverso 10 gruppi di lavoro, ha discusso di una lunga serie di temi. Tra di essi anche dell’Ucraina, con l’impegno a collaborare per ricostruire l’economia del Paese e facilitare il commercio e gli investimenti.