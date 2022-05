Ucraina: Stawnychy (Caritas), “fuggita una persona su tre, ossia 14 milioni. Tanti volontari anche tra gli sfollati”

(Foto: Redazione)

“In Ucraina una persona su tre è sfollata, ossia 14 milioni di persone sono dovute fuggire dalle proprie case. Abbiamo tantissimi volontari anche tra gli sfollati perché la guerra porta violenza e distruzione ma anche una grossa spinta alla solidarietà”. Lo ha detto oggi a Roma Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucraina, nel suo intervento durante una conferenza stampa alla Radio Vaticana dopo l’incontro di ieri con Papa Francesco. “Le persone che vengono nei nostri centri si sentono al sicuro, abbracciati dall’amore, dalle cure, trovano ristoro – ha raccontato –. Sono coinvolte intere comunità, le parrocchie sono diventate dei punti di distribuzione di cibo e aiuti. Vogliamo però ricordare che dietro le cifre ci sono volti e la bellezza della Caritas è vedere un volto in ogni numero”. La presidente di Caritas Ucraina ha detto di apprezzare moltissimo il sostegno della rete Caritas (in questi giorni hanno avuto incontri con Caritas Europa e Caritas internationalis) che li aiuta a non sentirsi soli: “Ora speriamo in un accompagnamento continuo, perché la strada è ancora lunga”, ha concluso.