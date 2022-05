Chapel of Europe: Bruxelles, domani la conferenza interattiva “La guerra in Europa e la nostra risposta”

“La guerra in Europa e la nostra risposta”: è il titolo di una conferenza interattiva on line promossa dalla Chapel of Europe di Bruxelles che si terrà martedì 17 maggio, alle ore 19. Le relazioni introduttive sono affidate a Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, e a Othmar Karas, primo vicepresidente del Parlamento europeo. I promotori scrivono: “C’era di più nella creazione dell’Unione europea di un semplice progetto economico. Essa dovrebbe contribuire alla riconciliazione e alla pace. Data la guerra della Russia in Ucraina, cosa possiamo fare, come individui e come comunità? Fin dove arriva la solidarietà europea? Quale può essere il ruolo delle chiese e delle organizzazioni religiose?”. Attorno a questi interrogativi si svolgerà poi un dialogo tra i partecipanti.