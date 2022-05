Diocesi: Vercelli, venerdì in duomo l’arcivescovo Arnolfo presiede la “messa degli esami”

È in programma per venerdì 20 maggio la “messa degli esami”, consueto momento di riflessione spirituale promosso dall’Uciim-sezione Giorgio Berzero di Vercelli per gli studenti delle classi conclusive della scuola secondaria di primo e secondo grado, in vista degli esami finali dei rispettivi ordini di scuola.

La “bella tradizione” della “messa degli esami”, spiegano dall’arcidiocesi, “è divenuta un appuntamento atteso e partecipato, nel momento impegnativo e coinvolgente della preparazione degli esami, quando gli studenti sono chiamati ad affrontare l’ultima faticosa tappa del loro percorso di studi ed hanno bisogno di affidarsi non solo allo studio serio e costante, ma anche all’aiuto della Sapienza divina”. Alla celebrazione eucaristica, che sarà presieduta dall’arcivescovo Marco Arnolfo alle 17 in duomo, sono invitati a partecipare oltre agli studenti anche i familiari degli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici, chiamati ad accompagnarli e a sostenerli nella prova finale.