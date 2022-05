Acqua: Mite, al via una campagna di comunicazione per un uso consapevole. Mercoledì la presentazione

Sensibilizzare sull’uso consapevole della risorsa idrica è l’obiettivo della campagna di comunicazione “Ho rispetto per l’acqua”, promossa dal ministero della Transizione ecologica (Mite). Sarà presentata a Roma mercoledì 18 maggio alle 11 nella sala stampa del dicastero (via Cristoforo Colombo, 44) dal sottosegretario Ilaria Fontana.

La campagna prevede tra l’altro dodici tappe in diverse città italiane, da Torino a Palermo, dove sono previsti workshop tecnici e infopoint nelle piazze principali.