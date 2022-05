Diocesi: Aversa, in corso l’iniziativa “Missionari e testimoni della Chiesa” locale

(Foto: diocesi di Aversa)

Nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, dal 15 al 22 maggio si tiene l’iniziativa “Missionari e testimoni della Chiesa di Aversa”, organizzata dal Museo diocesano, dall’Archivio storico diocesano, dalla Biblioteca vescovile “Paolo VI” e dal Pontificio Istituto missioni estere di Trentola Ducenta.

“La Chiesa di Aversa è da sempre una madre generosa che sin dalle sue origini ha donato una folta schiera di missionari”, dichiara mons. Ernesto Rascato, direttore del Museo diocesano di Aversa. “Ecco perché abbiamo ideato questo itinerario di fede, storia ed arte dei Missionari della diocesi, che continua a essere benedetta da Dio con il dono di numerose vocazioni missionarie, sensibile all’appello evangelico ‘Andate e ammaestrate tutte le nazioni’”.

Per l’occasione, è stata predisposta un’esposizione documentaria e virtuale di testimonianze storiche e culturali legate al tema della missione, allo scopo di far conoscere meglio ai fedeli le figure dei missionari sorti nella diocesi aversana, illustrando le circostanze storiche del loro operato e i rapporti che li legavano ai luoghi di origine e di destinazione. Nel Museo diocesano e nel Seminario del Pime è inoltre previsto l’allestimento di una mostra didattica realizzata per il centenario della fondazione del Seminario missionario “Sacro Cuore” di Trentola Ducenta.

In concomitanza con l’avvio del percorso culturale, in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi, è stato diffuso il video “Missionari e testimoni della Chiesa di Aversa – #visionidicomunità”.