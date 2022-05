Pnrr: Lumsa, domani un incontro con la ministra Stefani per approfondire le “opportunità per la disabilità”

Domani, martedì 17 maggio, la ministra per le disabilità, Erika Stefani, interverrà all’Università Lumsa in occasione dell’incontro “A confronto sul management del Pnrr”, l’evento di lancio dell’Executive Master in management del Pnrr attivato dalla Lumsa Master School in collaborazione con Iesed (Istituto europeo di studi economici e direzionali), con l’Istituto Luigi Sturzo, Candriam, Sustinentes e Hanns-Seidel Stiftung.

L’Executive Master in management del Pnrr (ExMap) fornisce una specifica preparazione per l’individuazione, la progettazione e la realizzazione di attività attinenti al Pnrr e forma esperti con competenze che riguardano i cambiamenti nel contesto socio-economico indotti dall’Agenda 2030 dell’Onu e dalla green transition attuata nell’Ue; la progettazione e management sostenibile, indispensabili a realizzare le attività previste dal Pnrr; la rilevante evoluzione normativa e la rendicontazione non finanziaria, essenziali nella logica del Pnrr; il Digital e Green Procurement, con cui le Pubbliche Amministrazioni si dovranno interfacciare con il settore privato nella logica del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il programma dell’evento sarà diviso in due parti. Prima la tavola rotonda “Le competenze per il management del Pnrr” introdotta da Claudio Giannotti direttore del dipartimento Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne (Gepli) dell’Università Lumsa, cui parteciperanno: Giovanni Ferri (co-direttore master ExMaP), Francesca Cioffi (presidente e ceo di Ipacs Impresa Sociale, Inistitutional & Public Coaching Services), Rinaldo Marinoni (coordinatore Lumsa Adivsory Board e membro comitato scientifico master ExMap), Sergio Maria Battaglia (co-direttore ExMap e responsabile rapporti istituzioni universitarie istituto Luigi Sturzo).

A seguire, “Le opportunità del Pnrr per la disabilità”, approfondimento con gli interventi di Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, e della ministra per le disabilità, Erika Stefani.

L’intero programma sarà moderato da Fabio Bolzetta giornalista di Tv2000.