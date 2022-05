Ue-Giappone: Michel (Consiglio europeo) a Hiroshima. “Liberare il mondo dalle armi di distruzione di massa”

“Lascio questo museo con un profondo sentimento di dolore e di orrore. La sofferenza e la devastazione che si sono verificate qui e a Nagasaki sono ossessionanti, anche oggi, settantasette anni dopo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante la sua visita a Hiroshima, a conclusione della visita in Giappone. “Ma lascio anche questo museo preso da un’intensa determinazione a liberare il mondo dalle armi di distruzione di massa, e questa città è un duro ricordo dell’urgenza. Abbiamo regole internazionali e istituzioni globali per il disarmo nucleare e il controllo degli armamenti. Dobbiamo proteggerli e rafforzarli per garantire pace e sicurezza”. Michel ha aggiunto: “Mentre parliamo, la sicurezza globale è minacciata. La Russia, uno Stato dotato di armi nucleari e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta attaccando la nazione sovrana dell’Ucraina, facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all’uso delle armi nucleari. Questo non sta solo scuotendo la sicurezza dell’Europa, ma sta alzando pericolosamente la posta in gioco per il mondo intero. E qui, nella vostra regione, i test missilistici illegali e provocatori della Corea del Nord, come quello avvenuto solo ieri, stanno aumentando le tensioni e mettendo in pericolo la nostra sicurezza. Queste sfide urgenti sono precisamente il motivo per cui i partenariati basati sulla pace e sull’ordine internazionale fondato su regole, come il nostro partenariato Giappone-Ue, sono così importanti e vitali”.