Musica: Taormina, il 18 maggio concerto-tributo al Teatro Antico per ricordare Franco Battiato. Padre Bormolini ne traccerà il profilo più intimo

(Foto: Giovanni Canitano)

“Ciao Franco… Over and over again”. Questo il titolo del concerto-tributo in programma mercoledì 18 maggio (ore 20.30) al Teatro Antico di Taormina nel primo anniversario della scomparsa del grande compositore e intellettuale siciliano. Tra gli ospiti della serata anche Red Canzian e Carmen Consoli. Sostenuto dal Parco archeologico Naxos Taormina e con il patrocinio dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, il concerto-tributo è un progetto di Angelo Privitera e Orietta Piazza. Privitera, che ha seguito Battiato per oltre trent’anni nelle tournée in giro per il mondo, ha impaginato lo spettacolo che lo vedrà al pianoforte. Ci saranno anche la voce di Fabio Cinti, raffinato cantautore e vincitore nel 2018 della Targa Tenco, gli archi del Nuovo Quartetto Italiano (Alessandro Simoncini, Luigi Mazza, Demetrio Comuzzi e Marco Ferri), e l’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretta dal maestro Francesco Libetta. In programma collegamenti video con il giornalista Vincenzo Mollica, e oltreoceano con Ben Fenner, a lungo ingegnere del suono di Battiato. Sarà presente Michele Di Lernia, il discografico della Emi produttrice de “La voce del padrone”. Mentre padre Guidalberto Bormolini, guida spirituale di Franco negli ultimi anni della sua vita, traccerà il profilo più intimo dell’artista, alla costante ricerca della verità e studioso delle religioni.