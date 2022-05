Diocesi: Napoli, domani assemblea del XXXI Sinodo nello stabilimento Whirpool per essere accanto ai “vulnerabili”

Domani 14 maggio, dalle 9, presso lo stabilimento Whirpool di via Argine, si riunisce l’assemblea del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, convocata dall’arcivescovo, mons. Mimmo Battaglia, per aprire il confronto tra i membri sinodali sugli atteggiamenti che la comunità ecclesiale deve assumere per affrontare le sfide del nostro tempo e del territorio sul quale essa insiste.

“Ricominciare, partecipare, tutelare, educare, dialogare, sperare, comunicare, curare, accogliere: ecco la ricetta per stare accanto ai fragili e ai vulnerabili, per essere Chiesa in uscita e rinnovarsi per essere fedele alla missione evangelica”, spiega una nota della diocesi.

“Il luogo scelto è il segno di una Napoli vulnerabile che però non cede, cui la Chiesa fa sentire la sua vicinanza e la sua presenza nella forma più qualificata: il Sinodo!”, conclude la nota.