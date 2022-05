Pontificia Accademia Cultorum Martyrum: Roma, il 14 maggio il ricordo dell’archeologo de Rossi

In occasione del bicentenario della nascita dell’archeologo Giovanni Battista de Rossi, la Pontificia Accademia Cultorum Martyrum ha organizzato un evento al Comprensorio Callistiano sull’Appia Antica, con ingresso in Via Appia Antica, 78 davanti la chiesa del Domine Quo Vadis. Si svolgerà sabato 14 maggio, alle 10.30, con la celebrazione della messa presieduta da mons. Pasquale Iacobone presso la Tricora orientale.

Durante la celebrazione sarà ricordato Fabrizio Bisconti. Seguirà l’inaugurazione di un’epigrafe in marmo dell’accademia in ricordo del Magister optimus Giovanni Battista de Rossi.