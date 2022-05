Lettonia: cattedrale di Riga, in mostra disegni di bambini ucraini sfollati. La guerra vista dai più piccoli

(Foto katolis.lv)

Nei locali adiacenti alla cattedrale di Riga è stata inaugurata una mostra di disegni di bambini ucraini. Sono raccolte le opere di oltre 200 giovani artisti. È il portale dell’arcidiocesi lettone a raccontare questa iniziativa e a mostrarne le immagini. “I disegni dei bambini sono stati realizzati a partire da marzo”, si legge, quando su un’idea dell’artista Gabriella Kabjēre, la diocesi e la Caritas si sono attivate per predisporre una stanza dove i bambini potessero disegnare, sotto la guida di artisti volontari.

“Volevo essere utile alle persone che hanno perso la casa in questa brutale guerra. E poiché l’arte è la mia area di competenza, ho deciso di sostenere i più vulnerabili: i bambini”, ha spiegato Kabjēre. Le opere d’arte dei bambini includono carri armati e le loro esperienze durante la guerra in Ucraina, così come i loro viaggi, le case e gli animali domestici, che molti hanno dovuto lasciare. La mostra è stata inaugurata l’8 maggio, alla presenza dell’arcivescovo di Riga, e resterà aperta fino al 23 maggio. “L’ingresso è gratuito, ma i visitatori possono lasciare delle donazioni che verranno utilizzate per mantenere attivo lo studio di disegno dei bambini”.