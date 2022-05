Cooperazione: Focsiv, ritorna per il 20° anno la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”

La campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” Focsiv compie 20 anni, due decenni a favore di un’agricoltura familiare sostenibile in Italia e nel mondo. Torna nei fine settimana del 14 e 15 e del 21 e 22 maggio con i pacchi di riso Roma, 100% italiano della Fdai – Filiera agricola italiana, e rinnova la collaborazione, come nelle scorse edizioni, con Coldiretti e Campagna Amica, Fondazione Missio Cei e Azione Cattolica italiana. Inoltre, l’iniziativa ha il supporto informativo di Rai per il Sociale attraverso i canali editoriali Rai. I pacchi di riso di “Abbiamo riso per una cosa seria” tornano, con un packaging rinnovato, in tante piazze, mercati di Campagna Amica, parrocchie e sulla piattaforma www.gioosto.com, l’e-commerce etico dedicato alle aziende che offrono prodotti di qualità. Tornano i circa 3.000 volontari Focsiv e dell’Azione Cattolica italiana a proporre i pacchi di riso della campagna a un’offerta minima di 6 euro. Le migliaia di chicchi di riso contenuti nei pacchi della Campagna sostengono un unico grande progetto con 34 interventi di agricoltura familiare realizzati da 33 soci Focsiv in 25 Paesi di 4 Continenti: Africa, America Latina, Asia ed Europa. Tutti gli interventi sono volti al miglioramento della condizione socioeconomica delle comunità agricole e, in particolare, di quella delle donne, artefici dello sviluppo delle proprie famiglie ad iniziare dai più piccoli; alla sensibilizzazione dei giovani affinché comprendano quali siano le potenzialità di rimanere nelle proprie terre di origine senza abbandonarle per un futuro incerto nei grandi agglomerati urbani; alla formazione dei contadini di tecniche e pratiche di coltivazione ecosostenibili, che valorizzano la qualità e la quantità della loro produzione.