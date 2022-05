Diocesi: Perugia, domenica il card. Bassetti presiederà la dedicazione della chiesa intitolata a san Giovanni Paolo II di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino

(Foto: arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve)

Con una celebrazione presieduta dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, domenica 15 maggio verrà intitolata a san Giovanni Paolo II la nuova chiesa dell’Unità pastorale delle comunità parrocchiali di Prepo, Ponte della Pietra e San Faustino di Perugia, una delle zone della periferia sud del capoluogo umbro ad alta intensità demografica in costante crescita, tra le più significative aree aziendale-commerciali del perugino, ma con non pochi problemi sociali e di integrazione, che conta una popolazione di 13mila abitanti. Il rito di consacrazione, posticipato di un anno a causa della pandemia, è in programma alle 15. L’altare custodirà, da domenica prossima, una reliquia del grande Papa polacco.

Come viene ricordato in una nota dalla diocesi, la cerimonia della posa della prima pietra del complesso interparrocchiale si è tenuta il giorno dell’Immacolata Concezione del 2016, in omaggio alla grande devozione di Giovanni Paolo II per la Beata Vergine Maria e per essere in comunione con tutta la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve che da secoli affida la sua protezione alla Madonna. E non è un caso che il cardinale Bassetti abbia voluto donare a questa chiesa una statua lignea della Vergine ispirata a Santa Maria della Grazia raffigurata nell’affresco della cattedrale di San Lorenzo (opera di un allievo del Perugino).





Il costo complessivo del complesso interparrocchiale San Giovanni Paolo II è di euro 6.295.279,30 (Iva inclusa), finanziato grazie ai fondi per l’edilizia di culto dell’8xmille della Chiesa cattolica che hanno coperto il 75% delle spese, mentre il restante 25% è a carico dell’Unità pastorale di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino che ha contratto un mutuo.