Israele: ministero Salute, dal 20 maggio abolito il test Pcr per entrare nel Paese. Sarà sufficiente un test antigenico

Sempre più facile viaggiare in Israele: dal 20 maggio, infatti, saranno eliminati anche il test Pcr molecolare e l’isolamento all’aeroporto di Tel Aviv. Le nuove normative sono state diffuse dal ministero della Salute e stabiliscono che dal 10 maggio non è più necessario eseguire un test Pcr prima di volare in Israele. È sufficiente presentare un test antigenico con esito negativo effettuato 24 ore prima dell’arrivo in Israele. Questi test devono essere eseguiti in centri certificati o nelle farmacie: i test eseguiti autonomamente a domicilio non hanno validità. Un ulteriore allentamento delle restrizioni è previsto per il 20 maggio: i viaggiatori che sbarcheranno in Israele non dovranno fare un test Pcr all’aeroporto Ben Gurion e dunque non sottoporsi ad isolamento in attesa dell’esito del test. “Israele facilita enormemente l’accesso al Paese: questa importante novità arriva in un momento di continua crescita della richiesta e contribuirà ad accrescere le visite nel Paese nei prossimi periodi di fiere” ha dichiarato Kalanit Goren direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo a Milano. Insieme alla crescita delle connessioni, sia da parte delle compagnie low cost che delle compagnie El Al ed Ita che hanno intensificato e continuano ad intensificare i voli da Milano e Roma, ma anche da Venezia, Napoli, Catania e Bari, questo provvedimento apre le porte ad un’estate che si prospetta straordinaria e vicina agli ordini di numeri pre-pandemia”.