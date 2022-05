Nicaragua: Managua, oggi per festa Madonna di Fatima recita del quarto rosario mondiale

Sarà Managua, capitale del Nicaragua, la sede della preghiera del quarto rosario mondiale, che si terrà dalla cattedrale dell’Immacolata oggi, nella ricorrenza della Madonna di Fatima, alle 10.30 ora locale (18.30 in Italia), su iniziativa di “Mater Fatima”. Si pregherà in particolare per la pace; anche se non sono previsti riferimenti diretti alla difficile situazione del Paese, dove si vivono molte manifestazioni di mancanza di libertà e di persecuzione religiosa, la scelta del Nicaragua, che segue quella della Colombia un anno fa, è senza dubbio significativa.

Il card. Leopoldo Jose Brenes Solórzano, arcivescovo di Managua, che presiederà l’Eucaristia e la recita del rosario, attraverso un video ha invitato i sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici a unirsi a questa preghiera, evidenziando la dimensione mondiale dell’iniziativa. Il porporato chiederà alla Vergine soprattutto il “dono della speranza”. Le Chiese di vari Paesi hanno aderito all’iniziativa. Tra questi, la Conferenza episcopale messicana, che farà precedere la recita del rosario da un messaggio del segretario generale, mons. Ramón Castro.