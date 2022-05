Ordinariato militare: 3.500 soldati italiani al pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes

“Vi do la mia pace”: è il tema del 62° pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes, che ha preso il via, ieri sera, con la recita del Rosario presso la grotta di Massabielle. Si tratta del primo pellegrinaggio dopo lo stop forzato a causa della pandemia Covid-19. Il contingente italiano presente a Lourdes è composto da 3.500 persone, tra militari e familiari, accompagnati da 70 cappellani militari sotto la guida dell’arcivescovo castrense (Omi), mons. Santo Marcianò. I pellegrini militari sono in totale 14.000 da 40 Paesi. “Voi militari sapete quanto costi la pace! Sapete come essa abbia il prezzo delle vostre fatiche, della vostra missione, della vostra stessa vita, e quanto sia difficile portare avanti progetti e strategie di pace duraturi, validi per tutti i contesti”. È stato il saluto di mons. Marcianò ai militari italiani ad inizio pellegrinaggio cui ha fatto seguito la celebrazione penitenziale nella chiesa di santa Bernadette. Stamattina l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia presiederà la messa, animata dagli allievi delle scuole militari e delle accademie. Gli stessi che nel pomeriggio si ritroveranno per il festival dei giovani. Un evento, condotto da don Davide Banzato, ricco di contenuti, testimonianze, musica e animazione. In pratica un momento diocesano propedeutico alla Gmg 2023 di Lisbona. L’ordinario militare, riprendendo quanto già riportato in un sussidio della pastorale giovanile che sarà distribuito, ha ribadito: “Ci sembra un sogno oggi pensare che giovani di tutto il mondo possano ritrovarsi ancora. Possano ‘alzarsi’ per ‘andare in fretta’ come Maria. Fatevi accompagnare da lei, cari giovani militari e non smettete di sognare”. In serata alle 21, nella basilica di San Pio X, si terrà la cerimonia internazionale di apertura. Domenica sera nella stessa basilica è in programma il concerto della Fanfara del Comando Prima Regione aerea di Milano. Lunedì mattina, poi, i militari si ritroveranno nella basilica del Santo Rosario per la celebrazione conclusiva.