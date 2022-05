Ucraina: stasera a Piacenza preghiera per la pace presieduta dal vescovo Cevolotto

La comunità diocesana di Piacenza-Bobbio tornerà nella serata di oggi, 13 maggio, giorno in cui si ricorda l’apparizione mariana di Fatima, a pregare per la pace. Lo farà mettendosi in cammino, per una processione dalla basilica di Santa di Campagna alla cattedrale, chiese di cui quest’anno ricorre il Giubileo per, rispettivamente, i 500 e i 900 anni di fondazione.

Questa sera l’appuntamento è per le 21 in piazza Cavalli; da qui partirà la processione con la statua di Santa Maria di Campagna verso la cattedrale; a presiederla sarà il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto. “Questa iniziativa, indirizzata a tutte le parrocchie della città e in particolare del centro storico – ha sottolineato il vicario episcopale, don Giuseppe Basini – nasce guardando al tempo della pandemia e al dramma della guerra in Ucraina che ci ha aperto gli occhi anche sui tanti conflitti tuttora presenti nel mondo. Invocheremo insieme, con l’intercessione di Maria Regina della pace, la riconciliazione tra i popoli. La pace è il dono di Gesù Risorto all’umanità di ogni tempo, a partire da noi stessi perché diventiamo operatori di pace nella vita di ogni giorno”.