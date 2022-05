Notte dei musei: Senigallia, sabato 14 ingresso gratuito e visite guidate alla Pinacoteca

Ingresso gratuito, visita accompagnata per gruppi, accoglienza da parte di personale specializzato: tutto ciò in programma sabato 14 maggio a Senigallia alla Pinacoteca per la Notte dei musei. Il grande museo che si affaccia sulla piazza del duomo aderisce alla 14ª edizione di Grand Tour Musei in concomitanza con la Notte dei Musei.

Dalle ore 21 alle ore 24 per questa notte della cultura sarà possibile visitare la Pinacoteca con accesso cadenzato a gruppi ogni venti minuti (primo accesso alle ore 21; ultimo alle ore 23,40). Varcato il grande portone connotato dalla loggia delle benedizioni, e superato lo scalone monumentale si accede alla Sala del Trono. Ad accogliere il visitatore la mostra “Episcopus Senogalliensis. Ritratti restaurati dei vescovi di Senigallia” dedicata ai pastori che, nei secoli, si sono succeduti nella cattedra di San Paolino. Il percorso – lungo le sale dell’antico appartamento del cardinale – ospita poi tele, affreschi, argenterie, statue, tessuti: opere d’arte provenienti da Senigallia e dall’intero territorio diocesano, fra le valli del Cesano e l’Esino, dall’Adriatico agli Appennini conservando un capolavoro dell’arte universale quale la “Pala di Senigallia” del Perugino. Per partecipare alle visite guidate non occorre prenotazione, basta presentarsi in Pinacoteca.

Per il Grand Tour Musei, la Pinacoteca sarà aperta anche nelle giornate di sabato e domenica, col consueto orario 9-12 e 16-19, sempre ad ingresso gratuito. Per la Notte dei Musei alla Pinacoteca di Senigallia – attività inserite nel Circuito Museale Senigallia – info su: www.diocesisenigallia.it .