Coronavirus Covid-19: Mantova, il vescovo Busca positivo al tampone

Il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, a seguito di un normale tampone di controllo, è risultato positivo al Covid, perciò ha dovuto annullare gli appuntamenti previsti in questi giorni. Attenderà l’esito del tampone negativo prima di riprendere gli appuntamenti.

“Il vescovo, che non presenta particolari sintomi, trascorrerà nella sua abitazione il tempo previsto dalla normativa in vigore. Non appena le condizioni glielo permetteranno rimetterà in agenda tutti gli appuntamenti cancellati. Il vescovo continuerà a svolgere il suo ministero pastorale anche da casa, soprattutto con la preghiera e la condivisione di questa situazione con le tante altre persone che sono nelle medesime condizioni”, spiega una nota della diocesi, nella quale viene augurata al presule “una pronta guarigione assicurandogli anche le preghiere di tutta la diocesi”.