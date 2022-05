Ucraina: Misericordie toscane, conclusa la missione in Moldavia. Famiglie di profughi arrivate già a Firenze, saranno accolte a Siena

Ha già raggiunto la Toscana il mezzo della Misericordia di Castelfiorentino con a bordo due mamme e quattro bambini ucraini soccorsi nell’ambito della missione che la Federazione delle Misericordie della Toscana ha portato a termine in Moldavia. Come spiega una nota, il convoglio, partito da Firenze sabato scorso ha portato a Chisinau 34 pallets di aiuti umanitari (generi di prima necessità, medicinali, abiti per bambini, alimenti non deperibili); poi un furgone della Misericordia di Castelfiorentino ha preso a bordo due famiglie ucraine che avevano trovato rifugio in Moldavia ed è rientrato, più velocemente possibile, in Italia, arrivando stamani alle 9.30 a Firenze, mentre il tir che aveva trasportato la gran parte dei materiali, più lento, arriverà probabilmente domani.

“I rifugiati – precisa in una nota la Federazione delle Misericordie della Toscana – hanno fatto tappa all’hub allestito dalla Protezione civile alla Mercafir di Firenze, dove sono stati espletati gli adempimenti burocratici e sanitari, con il tampone anti-Covid, risultato per tutti negativo. Poi sono ripartiti, sempre con i volontari di Castelfiorentino a cui si è unito anche un mezzo della Misericordia di Poggibonsi, per Siena, dove saranno ospitati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Siena, che si occuperà anche dell’accoglienza nelle prossime settimane”.