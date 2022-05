Scuola: Forum Terzo settore Campania, “Patti educativi strada giusta, lavorare insieme per contrastare dispersione”

“Con la firma del Patto educativo per la Città metropolitana di Napoli si intraprende la strada giusta per contrastare in modo efficace i fenomeni della dispersione scolastica e della povertà educativa, particolarmente gravi in Campania e a Napoli. Quello di oggi è un momento molto importante per la costruzione e lo sviluppo di una rete di protezione e di sostegno, che accompagni i nostri giovani nel percorso di crescita, apra loro prospettive migliori per il futuro e li sottragga da una condizione di disagio e sofferenza che, purtroppo, è crescente in molti nostri territori”. Lo dichiara Giovanpaolo Gaudino, portavoce del Forum del Terzo settore Campania, tra i firmatari del Protocollo per il Patto educativo per la Città metropolitana di Napoli promosso dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Il Terzo settore è protagonista, insieme alle istituzioni scolastiche e agli attori della comunità educante, nel perseguire quest’obiettivo a favore delle nuove generazioni”, prosegue Gaudino. “I Patti educativi rappresentano una concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla nostra Costituzione e ci auguriamo che trovino sempre maggiore diffusione”, aggiunge Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore. “È solo attraverso un’azione sinergica tra tutte le realtà, istituzionali e sociali, di un territorio, che è possibile dare risposte adeguate ai bisogni e alle aspettative di tanti ragazzi e ragazze, soprattutto di quelli che vivono in contesti svantaggiati”, aggiunge Pallucchi, confermando che “lavorare per la tenuta e il rafforzamento del tessuto sociale è nella natura del Terzo settore: il suo coinvolgimento, ancora una volta, si rivela essenziale”.