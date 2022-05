Diocesi: Viterbo, morto a 97 anni don Renato Basili. Lunedì a Valentano i funerali presieduti dal vescovo Fumagalli

Verranno celebrati lunedì dal vescovo Lino Fumagalli i funerali di don Renato Basili, sacerdote della diocesi di Viterbo, morto ieri pomeriggio a Villa Immacolata dove era ricoverato per la fisioterapia dopo l’operazione a seguito della rottura del femore.

Nato a Valentano il 2 novembre 1924, con i suoi 97 anni era il decano del presbiterio diocesano. Consacrato sacerdote il 28 giugno 1947, avrebbe festeggiato fra un mese e mezzo i 75 anni di sacerdozio!

“Don Renato – afferma il vicario generale, don Luigi Fabbri – è ricordato particolarmente per i lunghi anni di insegnamento di matematica al Seminario di Acquapendente, all’Istituto Magistrale delle Benedettine a Montefiascone e alla Scuola Media del Seminario Barbarigo. Era stato il vescovo Boccadoro a chiedergli di laurearsi in matematica per offrire questo servizio alla diocesi. Generazioni di preti lo hanno avuto professore, preciso e rigoroso”.

Don Basili è stato anche economo del Seminario regionale della Quercia e dal 1958 era canonico della concattedrale di Montefiascone. Ha collaborato poi nel ministero pastorale ad Acquapendente, Grotte di Castro, Farnese e – dopo essersi trasferito da ormai oltre quindici anni nella Casa del clero presso il seminario di Viterbo – anche nella parrocchia di Santa Maria del Paradiso.

Data la sua età, praticamente era la memoria di quasi un secolo di storia della Chiesa locale viterbese. “Era una persona silenziosa e rispettosa – prosegue don Fabbri –, mai invadente, che compiva con scrupolo il proprio dovere e, finché ha potuto, non ha mai fatto mancare la sua presenza agli incontri del presbiterio. Fedelissimo alla celebrazione eucaristica quotidiana (la mattina in cui è caduto stava proprio la messa!) e puntualissimo ogni mese nel consegnarmi un’offerta per il Fondo diocesano di Solidarietà, per venire incontro a situazione di povertà e di bisogno”.

I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Valentano.