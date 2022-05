Terremoto a Impruneta: Opera Santa Maria del Fiore, dai primi sopralluoghi nessun danno al complesso monumentale cattedrale Firenze

A fronte delle ultime scosse di terremoto di ieri alle ore 23.12 e 23.15, la prima di 3.7 magnitudo, con epicentro a Impruneta, l’Opera di Santa Maria del Fiore informa che “dai primi sopralluoghi effettuati non sono stati riscontrati danni al complesso monumentale della cattedrale di Firenze”.

Sono in corso di verifica i dati rilevati dal sistema elettronico di monitoraggio strutturale installato sulla Cupola del Brunelleschi e sul resto del complesso monumentale. I primi dati raccolti non hanno evidenziano delle variazioni nei valori rilevati rispetto al periodo precedente.