Cultura: Firenze, a Santa Croce un fine settimana a misura di bambini con caccia al teroro e laboratorio di araldica

Tutto è pronto nel complesso monumentale di Santa Croce per un fine settimana a misura di piccoli e famiglie nell’ambito del Festival Firenze dei bambini. Diverse le attività promosse dall’Opera di Santa Croce, collegate in parte al progetto “Chiavi della città” del Comune di Firenze, che si inseriscono nella strategia d’accoglienza specifica per i piccoli visitatori, ai quali viene riservata particolare attenzione.

Una caccia al tesoro, per scoprire le meraviglie e le curiosità di Santa Croce, e un laboratorio di araldica, per conoscere gli stemmi delle grandi famiglie fiorentine e creare il proprio, sono le opportunità di divertimento e conoscenza che vengono offerte a bambini dai sei ai dodici anni, nei pomeriggi di sabato 14 e domenica 15 maggio.

“Disegno il mio nome, il linguaggio degli stemmi” è il titolo del laboratorio di araldica. Sono i blasoni dei personaggi e delle grandi famiglie fiorentine che popolano la storia di Santa Croce a fornire ai bambini le suggestioni per creare il proprio stemma personale, tra colori, animali fantastici, frutti e piante singolari. Si comincia oggi, venerdì 13 maggio, con l’appuntamento dedicato ai bambini delle scuole nell’ambito del progetto “Chiavi della Città”. Laboratori aperti alle famiglie su prenotazione sono in programma per sabato e domenica, alle 14 e alle 16. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.firenzebambini.it/eventi/disegno-il-mio-nome/.

La Caccia al tesoro in Santa Croce offre ai bambini la possibilità di partecipare a un grande gioco in autonomia, tra le immagini delle magnifiche opere di cui il complesso monumentale è scrigno. I piccoli sono invitati a scovare dettagli, a orientarsi su una mappa e addirittura – per chi vuole – a disegnare una nuova facciata della basilica.

L’attività ha una durata di circa un’ora e si svolge sabato e domenica alle 14 e alle 16.45. Il laboratorio e l’ingresso a Santa Croce per i bambini sono gratuiti con prenotazione: https://www.firenzebambini.it/eventi/caccia-al-tesoro-in-santa-croce/.