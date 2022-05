Povertà educativa: Napoli, oggi la firma del Patto per la “Generazione futura”. Rossi-Doria (Con i Bambini), “un’alleanza solida a favore dei ragazzi”

Si chiama “Generazione futura. Patto educativo per la città metropolitana di Napoli”. L’accordo è stato firmato da mons. Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ministero della Giustizia-Dipartimento giustizia minorile e di comunità, sindaco di Napoli, presidente della Regione Campania, prefetto di Napoli e ministero dell’Istruzione con la presenza del ministro Patrizio Bianchi, insieme al presidente di “Con i Bambini” e al portavoce campano del Forum del Terzo settore. L’obiettivo, ricorda un comunicato diffuso oggi da “Con i Bambini”, è “quello di elaborare strategie comuni in campo educativo e di far ricadere ‘bene’ i fondi del Pnrr dedicati al contrasto della dispersione scolastica, unendo istituzioni e Terzo settore, nel solco dell’art. 118 della Costituzione”. Inoltre, “si intendono promuovere e incrementare percorsi di educazione alla legalità e opportunità per il reinserimento sociale e pre-lavorativo dei giovani del circuito penale. Le parti si impegnano a costituire una cabina di regia con lo scopo di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal protocollo d’Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati”.

“È un patto civile, per i figli e le figlie della nostra civis. Ha una valenza politica – ha commentato Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini –. Il suo vero senso dovrà essere costruito insieme alle migliaia di docenti, educatori, operatori sociali ed esperti che sono già all’opera, dando loro il senso di un’alleanza solida per sostenere migliaia di bambine e ragazzi oggi esclusi e in difficoltà”. Il protocollo firmato oggi a Napoli rappresenta una cornice entro la quale dare nuovo slancio alle azioni già in campo. Quelle nelle scuole, dei partenariati tra scuola e terzo settore già in essere grazie al Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile e che Con i Bambini sta finanziando con 106 milioni di euro nell’area di Napoli. “Ringrazio il ministro, il sindaco e l’arcivescovo per il grande lavoro svolto insieme – ha concluso il presidente di Con i Bambini –. Inoltre, con la firma della Regione Campania questa prospettiva si amplia ulteriormente”.